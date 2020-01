Coupe de Belgique de hockey sur glace - HYC Herentals gagne sa 13e Coupe en prolongation aux dépens de Bulldogs Liège

(Belga) La finale de la Coupe de Belgique 2020 de hockey sur glace a été remportée par le HYC Herentals. Samedi soir à Malines, les Anversois ont battu les Bulldogs Liège 4-3 en prolongation. Les deux équipes étaient à égalité 3-3 après les trois périodes réglementaires (2-1, 0-1, 1-1). Herentals conserve son trophée et enlève la 13e Coupe de son histoire. Le palmarès du club liégeois compte deux victoires (2014, 2018).

Alexander Bremer, sur un assist de Brett Oliphant, a ouvert la marque en faveur des Bulldogs après 6:15 de jeu. Le HYC n'a pas tardé à réagir. Nonante-trois secondes plus tard (7:48), Peter Bartek concluait un service de Nathan Pancel (1-1). Bartek était ensuite à l'assist sur le 2-1 en faveur de Herentals signé Robert Lépine (18:36). Liège égalisa (2-2) via Bernard Jessiko (37:49) sur un assist de Julien De Vriendt. Herentals a repris l'avance (3-2) dans la 3e période (50:27) grâce à Preston Shupe sur des asssists de Vincent et Mitch Morgan. Mais c'était sans compter sur Andy Kolodziejczyk qui signanit le 3-3, sur un assist de son frère Bryan et de Bernard Jessiko (53:35). Le dernier mot est revenu au HYC après 5:22 dans la prolongation, Robert Lépine a marqué son second but concluant une action de Micth Morgan et Kevin Van Looveren. Herentals avait remporté ses précédentes Coupes en 1986, 1989, 1991, 1995, 1999, 2000, 2003, 2012, 2013, 2016, 2017 et 2019. . (Belga)