Euromillions Basket League - Louvain enchaîne et s'impose à Mons

(Belga) Les Bears de Louvain se sont imposés en déplacement à Mons (72-99) samedi soir à l'occasion de la 5e journée du deuxième tour en EuroMillions Basket League, le championnat de Belgique de D1 de basket.

Après sa victoire à domicile face au Spirou Charleroi la semaine dernière, Louvain enchaîne un nouveau succès (le 7e de sa saison pour 6 défaites) ce samedi soir et remonte à la 5e place du classement. Pourtant, le début de match était à l'avantage des Montois qui terminaient devant à la fin du premier quart (22-18). Mais la suite de la rencontre fut complètement à l'avantage des visiteurs qui, sous l'impulsion d'un excellent Hugh Robertson (28 points dont 6 paniers à 3 points, 8 rebonds et 3 passes), ont réalisé trente minutes exemplaires (37-48 à la pause et 54-72 à la fin du troisième quart). Seul Arik Smith (20 points) était en mesure d'alimenter le marquoir pour les Montois mais ce n'était pas suffisant pour rivaliser avec une très bonne équipe louvaniste qui s'impose logiquement et largement (72-99). Au classement, Mons reste provisoirement premier avec un bilan de 9 victoires pour 4 défaites mais sera dépassé par le vainqueur du duel entre Anvers et Ostende qui se joue dimanche après-midi. . (Belga)