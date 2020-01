Une bourde de Penneteau coûte deux points à Charleroi

Un dégagement complètement raté du gardien corse a permis à Eupen d’égaliser par le nouveau venu, Musona (1-1)

Penneteau (4) Son dégagement dans les pieds de Musona, alors qu’il n’était absolument pas sous pression, a remis Eupen en selle (10e). N’a guère eu l’occasion de se racheter par la suite, à part une bonne sortie devant Bolingi en fin de rencontre (88e).

Busi (6) Pas vraiment impérial, mais ça a suffi. Même s’il a failli être surpris par Schouterden, dont l’envoi a filé quelques centimètres à côté de la cible (53e).

Willems (6) Pas toujours serein non plus quand le remuant Musona était dans ses parages. Par ailleurs auteur d’une reprise aérienne facilement captée par De Wolf (22e).

Dessoleil (7) S’est imposé dans la plupart de ses duels avec le pourtant solide Ciampichetti.

Nurio (6,5) A une fois encore bien bloqué son flanc, tout en provoquant quelques coups francs dans le camp adverse. Dernière demi-heure un peu plus compliquée, avec notamment une carte jaune pour avoir accroché Beck.

Ilaimaharitra (6) Un gros boulot à la récupération, mais aussi quelques pertes de balle.

Morioka (7) Un des rares joueurs à s’élever au-dessus de la médiocrité générale en première période. Plusieurs bons ballons dont un quasi assist pour Rezaei peu avant la pause.

Fall (6) On n’a pas beaucoup vu le Sénégalais avant la pause, sauf lorsqu’il a surgi en début de match (5e) pour recouper le service parfait de Gholizadeh et planter, déjà, son 5e but de la saison. Aurait pu doubler la mise mais s’est heurté à l’excellente intervention de De Wolf (58e). Remplacé à la 73e par Nicholson (nc), pour passer dans un 4-4-2 qui n’a pas changé la donne.

Bruno (6) Quelques jolis gestes dont une double accélération qui aurait mérité un sort plus heureux, sans le retour de Verdon (28e). Deux tentatives hors cadre peu après le retour des vestiaires, avant de disparaître des radars. A cédé sa place à la 83e à Henen (nc).

Gholizadeh (7) Une magnifique accélération pour, d’un seul coup de reins, laisser sur place Beck et Amat, puis servir Fall sur l’ouverture du score (le 4e assist de la saison pour l’Iranien). Également auteur d’un joli retourné contré in extremis (39e). Moins en vue par la suite.

Rezaei (6,5) A beaucoup bougé en espérant son heure, qui aurait pu intervenir à la 40e sans le retour de Schouterden tout juste devant la ligne de but.