Harry et Meghan renoncent au titre d’altesse royale

Le prince Harry et son épouse Meghan renonceront à leur titre d’altesse royale et cesseront de recevoir des fonds publics après leur décision de renoncer à leur statut de membres actifs de la famille royale, a annoncé samedi le palais de Buckingham.

«Le duc et la duchesse de Sussex n’utiliseront plus leur titre d’altesse royale étant donné qu’ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale», a expliqué le palais, ajoutant que le couple avait donné son accord au remboursement de certaines dépenses passées.