Youth for Climate annonce une «grève nationale» le 7 février à Bruxelles BELGA

Les militantes du climat Adélaïde Charlier, Anuna De Wever et Josefien Hoerée franchiront le sol de Dunkerque, en France, ce lundi, après plusieurs mois de voyage «riche d’enseignement» à travers l’Atlantique, puis au Brésil et en Martinique.

Les trois activistes belges avaient quitté l’Europe en octobre avec pour objectif de rejoindre par la mer la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques au Chili. La COP25 a finalement été déplacée à Madrid et une autre délégation belge s’y est rendue, tandis que les trois jeunes femmes ont poursuivi leur périple. Après deux mois de traversée, elles sont arrivées au Brésil où elles ont pris part à un sommet dans la forêt amazonienne regroupant scientifiques, militants climatiques et populations indigènes.

Anuna, Adélaïde et Josefien ont ensuite navigué vers la Martinique où elles ont pris part à différentes actions de la COP par vidéoconférence. Leur retour sur le sol européen est prévu lundi 20 janvier à 5 h du matin.

«Plus fortes et déterminées à poursuivre notre engagement pour le climat»

«Ce voyage, riche d’enseignement, nous a rendues plus fortes et déterminées à poursuivre notre engagement pour le climat. La situation nécessite plus que jamais la poursuite de cet engagement», déclarent-elles dans un communiqué, rappelant que les émissions de CO2 n’ont pas encore commencé à diminuer.