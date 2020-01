Emir Kir est exclu du PS: «Un manquement de vigilance aux conséquences graves»

«L’honneur des socialistes»

Jeremie Tojerow, le militant socialiste à la base de la plainte à l’encontre d’Emir Kir examinée par la commission de vigilance du PS, a tenu à saluer une «une décision difficile, mais qui restaure l’honneur des socialistes».

Sur son compte Facebook, il a estimé qu’«en prenant une sanction aussi ferme contre une personne qui occupe des fonctions politiques de premier plan, et a obtenu des scores électoraux importants», le PS bruxellois rappelait que « personne n’est au-dessus de ses principes et combats fondamentaux, simple militant ou mandataire important».

«Elle rappelle aussi combien la logique «ethnico-nationaliste» est en contradiction avec les valeurs universelles du parti socialiste. L’extrême droite, le racisme, les libertés individuelles ne sont pas des concepts relatifs, à géométrie variable, ou de simples éléments de langage, mais bien les principes directeurs de notre action» a-t-il ajouté.

M. Tojerow a par ailleurs tenu à s’adresser aux militants ou citoyens à qui certains ont voulu, selon lui faire croire que sa démarche participait à un lynchage raciste ou turcophobe.

« Chacun(e) a le droit fondamental, qui est au cœur des valeurs du PS et de mon engagement politique de toujours, d’être attaché(e) à ses identités multiples, sa culture d’origine, au pays de ses parents, de pratiquer un peu, beaucoup ou pas du tout la confession religieuse héritée de ses parents. C’est pour assurer et garantir ce droit que nous avons besoin de la force d’une organisation collective et de mandataires capables de rassembler travailleur (se)s et citoyen (ne)s de toutes origines autour de valeurs et principes universels. Plus que jamais dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas nous permettre des dirigeants qui invoquent les libertés individuelles et le droit des minorités selon le contexte national ou les groupes de la population concernés: ils sont, au mieux, les alliés objectifs des forces d’extrême droite et anti-lumières, et ne servent pas du tout les intérêts des groupes qu’ils prétendent défendre et représenter. Ils rendent impossible la défense de ces principes et le rassemblement le plus large autour d’eux», a-t-il expliqué.