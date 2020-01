La formation Circus Wanty Gobert vise la première place de l’Europe Tour

Danny et Boy van Poppel, Maurits Lammertink, Simone Petilli, Theo Delacroix, Alexander Evans, Jasper de Plus, Jeremy Bellicaud, Jan Bakelants et les crossmen Quinten Hermans et Corné van Kessel sont les nouveaux venus. Photo News

Avec onze nouveaux coureurs, la formation cycliste procontinentale Circus Wanty Gobert s’est beaucoup démenée sur le marché du vélo. «Je pense que nous avons effectué un grand pas en avant. Nous sommes certainement devenus plus forts», a affirmé le team-manager Jean-François Bourlart lors de la présentation de l’équipe à Albir, en Espagne.

L’objectif sera de remporter l’Europe Tour, la 2e division des épreuves cyclistes. «Nous avons fait un pas en avant avec de nouveaux coureurs, mais aussi en termes d’encadrement. Cela a été possible grâce à de nouveaux sponsors et nous pouvons leur en être très reconnaissants. Nous travaillons maintenant avec sept millions d’euros et nous nous approchons progressivement du budget du WorldTour. Nous voulons que cela se traduise par de meilleurs résultats», a poursuivi Bourlart.

La non-sélection pour le Tour de France fait du mal à l’équipe. «Il nous manquait 64 points pour terminer premier de l’Europe Tour. Si nous y parvenons, nous pourrons prendre le départ du Tour, ce qui est très important en termes de publicité. Soixante-quatre points, c’est une place sur le podium. C’est vraiment dommage. L’année prochaine, nous voulons retourner sur le Tour, c’est très important pour nous de terminer numéro 1 de la deuxième division. Cela donne un droit de participation automatique. Nous devons donc gagner plus, monter sur le podium plus souvent, avoir des résultats réguliers sur toute la saison, de février à octobre. Nous avons toutefois l’opportunité de rouler dans de belles courses. Les Strade Bianche, Milan-Sanremo, beaucoup de garçons rêvent de ces épreuves, mais parallèlement nous avons aussi établi un grand programme avec pour objectif d’obtenir ces points», a averti Bourlart.

Danny et Boy van Poppel, Maurits Lammertink, Simone Petilli, Theo Delacroix, Alexander Evans, Jasper de Plus, Jeremy Bellicaud, Jan Bakelants et les crossmen Quinten Hermans et Corné van Kessel sont les nouveaux venus. «Il était temps d’innover», a reconnu le directeur sportif Hilaire Van der Schueren. «J’attends beaucoup de certains de ces gars3.

Enfin, il y a aussi l’équipe de cyclocross, la Tormans Cyclo Cross Team. «Là aussi, nous sommes ambitieux. Nous verrons comment intégrer une dame à l’équipe et nous souhaitons aussi encore quelques espoirs. Nous voulons être l’une des meilleures formations dans les labourés», a conclu Bourlart..