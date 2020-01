TC Verviers - Douze ans requis contre un Louvaniste qui a poignardé son ex-compagne à huit reprises

Le parquet a requis vendredi devant le tribunal correctionnel de Verviers une peine de 12 ans de prison à l'encontre d'un Louvaniste de 47 ans pour tentative d'assassinat. Le prévenu avait poignardé son ex-compagne à huit reprises le 3 juillet dernier à Dison.

Le couple s'était rencontré trois ans auparavant lors d'une fête somalienne à Bruxelles. Ils avaient entamé une relation émaillée de violence et de contraintes de la part du prévenu. Au moment des faits, la séparation était actée et la victime avait décidé de vivre un an plus tôt à Dison, en province de Liège. Son ex-compagnon résidait, lui, toujours à Louvain.

Le 3 juillet, le quadragénaire s'est rendu à Dison après avoir eu son ex au téléphone. Ils avaient à nouveau discuté des fréquentations de la victime, le prévenu lui reprochant de voir d'autres hommes.

Sous l'emprise de la boisson, il avait sonné avec insistance chez son ex-compagne, qui avait refusé de lui ouvrir. Lorsque celle-ci avait quitté son domicile avec ses deux enfants, dont un qu'elle a eu avec le prévenu, il l'avait violemment agressée avec un couteau coup de couteau. L'arme s'était cassée et le quadragénaire avait saisi un second couteau pour assener sept autres coups, dont quatre alors que la victime était à terre en position fœtale.

Celle-ci avait été hospitalisée durant sept jours, dont trois aux soins intensifs.

Le prévenu s'est muni de deux couteaux et n'a pas hésité à s'acharner sur sa victime, a insisté le parquet, qui souligne également la légèreté et la banalisation du prévenu quant aux faits commis. Le ministère public réclame 12 ans de prison.

Pour la défense, assurée par Me Bourguet, la prévention même de tentative d'homicide ne peut être retenue en raison, d'une part, de l'absence d'élément moral dans le chef de son client, qui place les faits "dans un moment émotionnellement fort". L'avocat souligne aussi la localisation des coups portés. La défense plaide une peine égale ou inférieure à cinq ans et un sursis probatoire pour ce qui excède la détention pour des coups et blessures volontaires.

Le jugement sera rendu le 31 janvier.