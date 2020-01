La directive européenne sur le détachement des travailleurs transposée en droit belge

Dans le cadre de la lutte contre le dumping social, le Conseil des ministres a approuvé vendredi un avant-projet de loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs.

«Nous introduisons le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal au même endroit», a indiqué la ministre de l’Économie en affaires courantes Nathalie Muylle (CD&V), citée dans un communiqué.

Concrètement, les employeurs devront désormais payer le même montant à un salarié étranger qui fait le même travail qu’un membre du personnel belge. L’avant-projet ajoute également de nouvelles dispositions en ce qui concerne l’information sur les conditions de travail et d’emploi et le lieu effectif du détachement. Les employeurs encourront des amendes pouvant aller jusqu’à 4.000 euros par employé en cas de non-respect.

Une directive européenne transposée en droit belge

Cet avant-projet de loi vise à transposer en droit belge la directive européenne (UE) 2018/957 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. Il entrera en vigueur le 30 juillet prochain.

«Avec cette nouvelle loi sur le détachement, notre pays sera prêt à temps pour informer les entreprises étrangères actives en Belgique sur leurs obligations», a renchéri le ministre en charge de la Lutte contre la fraude Philippe De Backer (Open Vld). «En Belgique, la règle de l’égalité de rémunération pour un travail égal s’appliquait déjà, mais la notion de salaire est désormais définie plus clairement et plus uniformément en Europe.»

L’avant-projet est transmis pour avis au Conseil d’État.