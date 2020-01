Malines - Standard: Avenatti le héros rouge

La première journée de championnat de l’année a souri aux rouche. Si le doublé d’Igor De Camargo a fait espérer les Malinois, c’était sans compter sur l’envoi du gauche d’Avenatti, à deux minutes du terme, portant le score à 2-3.

Le Standard, qui n'avait plus gagné depuis le 1er décembre en championnat (2-1 contre le Cercle), a renoué avec la victoire après quatre matchs sans succès (2 points sur 12), vendredi à l'occasion du match d'ouverture de la 22e journée du championnat de Belgique de football, le premier de l'année 2020. Les Rouches ont mené grâce à Selim Amallah (45e+2, 0-1), Mehdi Carcela (69e, 1-2) et Felipe Avenatti (88e, 2-3) mais Igor De Camargo a remis par deux fois Malines dans le coup (50e, 73e). Au classement, les Rouches (38 points) restent 5es mais augmentent leur avance sur les Malinois (6es, 34 points). Le Standard n'était venu s'imposer à Malines depuis juillet 2013.

Si Michel Preud'homme a aligné l'équipe attendue après le départ de Renaud Emond et le forfait de Paul-José Mpoku avec Obbi Oulare en pointe et Amallah au milieu, Wouter Vrancken a accordé sa chance à Aster Vranckx, un jeune de 17 ans. En début de rencontre, le Standard a affiché ses ambitions par Carcela bien en place sur le flanc droit (2e) et par une belle action ponctuée par un tir de Gojko Cimirot dévié par Jules Van Cleemput (4e).

Après un intermède malinois qui a vu Arnaud Bodart sortir des poings un ballon d'Igor De Camargo (18e), le Standard a poursuivi son pressing mais les six corners n'ont rien donné. Ensuite, une frappe enroulée d'Amallah est passée peu au-dessus (27e) et Samuel Bastien s'est montré égoïste (28e) avant de trouver Yannick Thoelen sur son chemin (35e). Ensuite, le public n'a pas eu grand-chose à apprécier jusqu'au goal de classe d'Amallah: contrôle de poitrine, crochet du droit et tir croisé du gauche (45e+2, 0-1).

Cette saison, le Standard a très souvent été rejoint à la marque après avoir ouvert le score. De Camargo a allongé la série en reprenant de la tête un centre de Van Cleemput, qui avait été décalé sur la droite par Onur Kaya (50e, 1-1). Cela a encore chauffé devant Bodart, qui a effectué un arrêt spectaculaire sur un rebond de Vranckx (58e). La rencontre a conservé ce rythme frénétique. D'abord, grâce à Carcela, qui portait le brassard de capitaine, dont la volée a traversé une forêt de jambes pour finir au fond du but (69e, 1-2). Ensuite via De Camargo, qui se trouvait au bon endroit sur un coup franc de Thibaut Peyre (73e, 2-2).

Il s'en est suivi alors toute une série de changements dont le plus abouti a été celui d'Avenatti (88e). En effet, l'Uruguayen a profité d'une hésitation de la défense adverse pour placer le ballon dans l'angle opposé (88e, 2-3) et ainsi offrir les 3 points aux Liégeois. .