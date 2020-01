La piscine de Cuesmes à nouveau fermée

Un nouveau problème technique touche la piscine de Cuesmes, fermée pour une durée indéterminée.

La piscine de Cuesmes enchaîne les pépins techniques ces derniers mois. À peine avait-elle rouvert ses portes à la fin du mois de décembre qu’elle doit déjà les refermer, apprenait-on hier de la Ville de Mons.

En cause: un problème concernant un tuyau d’évacuation d’eau. Trois brèches ont été repérées, causant un écoulement d’eau sous le bassin de natation. Une entreprise est attendue lundi pour intervenir et on devrait en savoir plus à ce moment-là de la durée d’indisponibilité du bassin.

En décembre dernier, la piscine avait déjà dû fermer ses portes durant trois semaines pour résoudre un problème de filtrage. Le bassin avait rouvert juste avant Noël. En avril 2019, la piscine avait dû fermer un mois suite à des dépassements du taux de chloramines dans l’air, causés par le système de ventilation.

Des fonds du plan piscine

Ces problèmes techniques qui s’enchaînent illustrent la vétusté de la piscine, qui connaîtra une profonde rénovation dans les mois à venir. Le bassin cuesmois a été repris dans le plan piscine de la Région wallonne et s’est vu octroyer 1,48 million€ pour divers travaux de rénovation.

«Le marché public doit être lancé en 2020 et les travaux seront réalisés dans la foulée», nous dit-on du côté de la ville de Mons, sans plus de précisions. Mais vu les pannes à répétition, il ne faudra plus trop traîner…

Trois piscines ouvertes à Mons-Borinage

La fermeture, normalement temporaire, de Cuesmes succède à la réouverture de la piscine de Quaregnon après trois ans et demi de travaux.

Dans l’état actuel des choses, les piscines ouvertes sont: Quaregnon, Saint-Ghislain et la piscine du Grand Large à Mons.

Les piscines fermées: Cuesmes (temporairement), Colfontaine (toujours en rénovation) et Boussu (définitivement).