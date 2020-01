En 2019, les musées montois ont accueilli plus de 144 000 visiteurs

Pour les autorités communales, 2019 est une bonne année, même si la fréquentation est en baisse par rapport à 2018.

144 223 personnes ont franchi les portes d’un des 11 musées montois en 2019, rapporte le journal La Province ce vendredi. Un chiffre dont se réjouissent les autorités communales, qui pointent aussi le nombre de visiteurs accueillis à l’office de tourisme VisitMons en 2019: plus de 62 000 visiteurs.

Pour le bourgmestre Nicolas Martin, 2019 peut être considérée comme une «bonne année avec une diversification dans les nationalités et une montée en puissance des Britanniques et des Allemands.»

De ces visiteurs, 71% sont belges et 29% viennent de l’étranger. Les Britanniques et les Allemands sont les deuxième et troisième contingents de touristes étrangers, représentant 8,2% et 5,1% du total des visiteurs étrangers.

Une vingtaine de nationalités ont été recensées parmi les touristes, allant du Mexique à l’Iran en passant par la Norvège. Mais ce sont les Français qui sont largement majoritaires: ils représentent 56% des visiteurs étrangers. Ils sont proportionnellement plus nombreux qu’en 2018 (+9%).

Le BAM reste le plus prisé

Par contre, le nombre de visiteurs global dans les musées est en baisse par rapport à 2018: ils étaient 165 000 en 2018. Une année décrite comme faste à l’époque, dopée par la biennale et quelques expositions qui ont fait le plein: Niki de Saint Phalle au BAM, Alfredo Longo à la salle Saint-Georges…

En 2019, le BAM a continué d’attirer les foules: 51 575 visiteurs ont vu une des expositions organisées sous le signe du surréalisme. Le Beffroi est le deuxième site prisé, enregistrant 24 687 visites et le Mons Memorial Museum complète le podium, avec plus de 16 000 visiteurs. Il devance d’un millier de visiteurs le Musée du Doudou.

En 2020, le bourgmestre de Mons entend étendre les animations populaires dans la ville, mais aussi les étendre dans les villages autour de la ville centre. De quoi également doper les musées?