Live P1: Grand-Leez et Nismes aux prises pour la 2e place

À l'aller, Romain Pérot et Cyril Gorge avaient pris le meilleur (2-1) sur Dorian Avci et des Grand-Leeziens qui avaient pourtant mené au score. EdA - Florian Istace

Notre live commenté de la P1 namuroise se poursuit ce dimanche, avec l'intégralité de la 19e journée de championnat. À 14h30, les 16 formations de l'élite provinciale seront sur le pont.

Parmi celles-ci, un duel important entre Grand-Leez (3e, 36 points) et Nismes (2e, 40 points). Les deux équipes cravachent derrière Tamines en espérant que l'écart entre le leader et le reste du podium n'explose pas davantage chaque semaine. Si Grand-Leez n'a plus perdu depuis le 13 octobre 2019, les Crayats restent sur deux défaites de rang en championnat (une face à Tamines et l'autre à Chevetogne).

En perte de vitesse depuis son dernier succès, à Nismes le 24 novembre 2019, Loyers peine à relancer la machine. Après avoir enchaîné 3 matches nuls (contre molignée, à Biesme et contre Chevetogne), les Loyersois ont subi la loi de Pesche lors de la journée de reprise (3-0). Ce dimanche contre Andenne, la défaite est interdite si les Bleus veulent rester au contact du podium.

Les affiches de la 19e journée:

Grand-Leez - Nismes

Pesche - Neffe

Condrusien - Biesme

Profondeville - Chevetogne

Rhisnes - JS Tamines

Molignée - Fernelmont-Hemptinne

Wépion - Beauraing

Loyers - Andenne