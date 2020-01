Les chaussures records de Nike bannies des compétitions?

Ces chaussures sont-elles une forme de dopage mécanique? C’est la question qui sera bientôt tranchée à propos d’une paire de Nike, qui a fait tomber plusieurs records.

Le panel d’experts mis en place par la Fédération internationale d’athlétisme, pour se pencher sur le cas des chaussures «Vaporfly» de Nike, devrait rendre ses recommandations d’ici fin janvier.

«Le panel (composé d’officiels, athlètes, médecins, scientifiques et experts juridiques, NDLR) est encore en cours de délibération mais nous espérons être en mesure de faire une annonce d’ici la fin du mois», a déclaré une porte-parole de World Athletics, précisant que tout changement de règlement devait être ensuite approuvé par le Conseil de la Fédération internationale.

AFP Le destin de cette paire de Nike est incertain. La presse anglaise, qui s’est penchée sur la question, ne sait pas sur quel pied danser. Selon les informations du Times, elles devraient être bannies. Du côté du Guardian, on précise que le bannissement est peu probable.

Des rumeurs sur une possible future interdiction en compétition de ces modèles ont fait bondir de 2,52% jeudi l’action d’Asics, concurrent nippon de Nike sur le marché du running, à la Bourse de Tokyo. Le titre Adidas a en revanche peu bougé à la Bourse de Francfort (+0,22%).

Les concurrents de Nike apprécient en tout cas peu ce modèle, qui a attiré beaucoup d’attention chez les runners. Dernier exemple en date, au Japon, plus de 84 % des participants portaient ces Nike lors de l’une des courses les plus suivies du calendrier.

«C’est la personne qui court, pas la chaussure»

Le débat sur les nouvelles chaussures fait rage depuis l’apparition sur le marché de la «Vaporfly» de Nike, avec une lame de carbone dans la semelle et des coussins d’air. Plusieurs athlètes, chaussés de ces modèles de l’équipementier américain, ont établi ces dernières semaines des records ou des performances marquantes.

Kipchoge était parvenu à descendre sous la barre mythique des deux heures lors de son marathon. AFP

Le 12 octobre, le Kényan Eliud Kipchoge, recordman du monde du marathon, a bouclé les 42,195 km en 1 heure 59 minutes et 40 secondes grâce à un nouveau prototype de «Vaporfly» (trois lames de carbone dans la semelle et quatre coussins d’air), brisant la barre symbolique des deux heures sur la distance reine du fond, dans une course non-homologuée où tout avait été mis en place pour la performance.

Le lendemain de cet exploit, sa compatriote Brigid Kosgei a battu le record du monde du marathon de Paula Radcliffe (2 h 14 min 04) avec les mêmes baskets aux pieds, dans leur version commercialisée depuis 2017 (une seule lame de carbone dans la semelle).

Interrogé par le Telegraph, Eliud Kipchoge s’est opposé à un changement de réglementation concernant ces chaussures.

«La technologie se développe et nous ne pouvons pas le nier, nous devons aller de pair avec la technologie, a-t-il expliqué. En Formule 1, Pirelli délivre les pneus à toutes les voitures mais Mercedes est la meilleure. C’est la personne qui court, pas la chaussure. C’est la personne qui conduit, pas celle qui fabrique les pneus.»