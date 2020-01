CARTE | e5 mode quitte la Wallonie, l’emploi de 41 travailleurs menacé

La chaîne (belge) de vêtements, e5 mode, se retire entièrement, à terme, du marché wallon. Actuellement, e5 mode possède 12 magasins en Wallonie et 41 collaborateurs, dont l’emploi est donc menacé.

Concrètement, l’opération débuterait en avril 2020 jusqu’en 2021, en fonction des contrats de bail des magasins.

Dans un communiqué, Frédéric Helderweirt, le CEO d’e5 mode, explique cette décision. «Je viens juste d’acquérir e5 mode. La stratégie que j’envisage pour l’entreprise se concentre plus sur la vente en ligne, ainsi que sur d’autres investissements comme, par exemple, dans les nouvelles technologies du retail. Ceci sera réalisé en parallèle avec d’autres investissements dans les magasins actuels, comme la rénovation que nous effectuons en ce moment dans nos magasins e5 mode à Bree et Maldegem. Les conditions sont naturellement que ces magasins soient rentables et ne nécessitent pas continuellement de financement. Il s’agit d’une stratégie de business saine.»

Notre offre est conçue pour répondre aux besoins du public flamand et ne convient pas suffisamment au public wallon

Et le CEO de poursuivre: «Je constate que notre offre est conçue pour répondre aux besoins du public flamand et ne convient pas suffisamment au public wallon. Sur le marché wallon, la gamme d’e5 mode n’est pas considérée comme du prêt-à-porter quotidien. Cette perception est tout à fait différente en Flandre. En outre, en prenant en compte les 12 magasins, on ne parvient pas à un niveau suffisant d’économies d’échelle pour soutenir toute l’infrastructure et le marketing dont une chaîne de vêtements a besoin. Ce sont les raisons principales pour lesquelles nos magasins wallons ne sont pas rentables. Maintenir cette situation n’a pas de sens. Nous avons donc l’intention de nous concentrer sur les magasins flamands et de ne pas renouveler les contrats de location des magasins wallons. À terme, nous projetons la fermeture de ces magasins. Notre webshop reste évidemment disponible dans les deux langues nationales, pour servir nos clients wallons.»

L’emploi de 41 travailleurs menacé, Boncelles et Verviers les premiers concernés