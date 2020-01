Interpellé pour une rébellion et détention d’armes lors d’un contrôle

Un individu a été privé de liberté jeudi après-midi pour rébellion et détention d’armes lors d’un contrôle de police à Onhaye, a indiqué vendredi le parquet de Namur.

Le conducteur avait plusieurs armes dans son véhicule. «Un couteau, un cutter et une sorte de poignard d’une lame d’environ 15cm», a précisé le parquet de Namur.

L’homme roulait sans permis et était sous l’influence de cannabis. Son véhicule n’était pas en ordre d’assurance ni de contrôle technique.

«Il avait déjà été condamné pour une entrave méchante à la circulation et rébellion par le tribunal correctionnel de Dinant en juillet dernier. Il y avait déjà à cette époque une problématique de cannabis. Le jugement prévoyait des conditions à respecter en ce sens, ce qu’il n’a pas fait. Son véhicule n’était déjà pas en ordre et il n’avait pas le permis non plus».

L’auteur des faits doit être présenté vendredi matin à un juge d’instruction.