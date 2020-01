Open d’Australie: Kimmer Coppejans et Greet Minnen au dernier tour des qualifications

Greet Minnen passe au troisième tour en battant Fang Ying Xun

Il reste un obstacle à franchir à Minnen avant d’accéder au tableau final à Melbourne. BELGA Greet Minnen s’est hissée au troisième et dernier tour des qualifications de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem de tennis. La 119e joueuse mondiale a battu la Chinoise Fang Ying Xun (WTA 245) sur le score de 6-3, 6-1 en 1h09, ce vendredi, sur la surface dure de Melbourne.

Il reste un obstacle à franchir à Minnen avant d’accéder au tableau final à Melbourne. Il sera représenté par la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 166) ou l’Autrichienne Barbara Haas (WTA 143).

Minnen, 22 ans, n’a encore jamais disputé un tournoi du Grand Chelem en simple. Elle avait pris part à Wimbledon en double l’an passé, aux côtés d’Alison Van Uytvanck, étant éliminée au deuxième tour.

Elise Mertens (WTA 17), Alison Van Uytvanck (WTA 47) et Kirsten Flipkens (WTA 79) ont déjà leur place dans le tableau final de l’Open d’Australie.

Ysaline Bonaventure (WTA 115) et Yanina Wickmayer (WTA 147) ont été sorties en qualifications.

«J’ai très bien joué tactiquement»

Il y aura peut-être une quatrième joueuse belge dans le tableau final de l’Open d’Australie à partir de lundi. Greet Minnen (WTA 119) s’est hissée vendredi à Melbourne au troisième et dernier tour des qualifications en battant la Chinoise Fang Ying Xun (WTA 245). Sur le court n°10, la Campinoise, 22 ans, s’est imposée de 6-3, 6-1 en 1h09 de jeu.

«C’est une belle victoire», a-t-elle confié à Belga à sa sortie du court. «Ce n’était pas une adversaire facile. Elle servait bien, elle était agressive, mais j’ai très bien joué tactiquement. J’ai très bien retourné, ce qui était la clé. Et vu qu’elle était grande, je savais aussi que je devais la faire bouger un maximum. Franchement, je suis contente. Je touche bien la balle. Cela donne confiance pour la suite…»

Greet Minnen n’a encore jamais participé à un tournoi du Grand Chelem en simple. La petite amie d’Alison Van Uytvanck a bien déjà atteint deux fois le troisième tour des qualifs, l’an dernier à Roland-Garros et Wimbledon, mais elle n’a pas réussi à franchir cette dernière haie. Elle espère donc que la troisième fois sera la bonne contre l’Autrichienne Barbara Haas (WTA 143), 23 ans.

«Pour l’instant, tout va bien. On ne sait jamais ce qui peut se passer demain, mais j’aborde ce match avec optimisme», a-t-elle poursuivi. «Je connais bien Haas. Je l’ai déjà rencontrée. C’est une joueuse qui ramène beaucoup de balles, et contre qui il sera donc important d’être agressive pour tâcher de la dépasser. C’est un rêve pour moi de disputer une levée du Grand Chelem et plus on s’en rapproche, plus on y pense évidemment», a-t-elle souri. «Je vais en tout cas faire le maximum.»