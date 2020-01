Taverne au pub, la Premier League par la petite lucarne: Liverpool accueille son meilleur ennemi

Bruno Taverne, M. Foot anglais de VOOSport, nous livre son regard sur la Premier League.

Le 6 novembre 1986 reste une date mémorable dans le cœur de tous les supporters de Manchester United. Ceux de Liverpool ne s’en soucient pas encore même si une ombre plane déjà sur Anfield. Personne n’en a conscience à ce moment là car le soleil est bien trop radieux au bord de la Mersey.

Alex Ferguson, écossais pure malt, signe pour une mission de grande importance.

Ramener les Red Devils au sommet du football anglais et, si possible, du football européen. Enfin, c’est ce qu’il fait croire.

Sa véritable mission, son labeur, son objectif prioritaire sera de faire chuter l’équipe de Liverpool!

Quand il signe à United, les Reds viennent d’être sacrés sept fois sur les dix dernières saisons.

Il ose déclarer que leur vie va maintenant changer, et cela de manière dramatique!

Qui pourrait le croire? Lors de ses quatre premières saisons à la tête de l’équipe, Ferguson termine trois fois au-delà de la dixième place et une fois deuxième, derrière Liverpool. Sa tête est, déjà, mise à prix mais une victoire finale en Cup sauvera la mise à la fin de sa quatrième saison.

Liverpool engrange un 17e titre de champion d’Angleterre et continue de passer chaque fin de saison sur le podium. Un 18e titre se fête en grande pompe en mai 1990.

Ce sera le dernier titre de champion du pays avant très longtemps. L’ombre est passée et a emporté quelque chose avec elle. Mais quoi? Et pourquoi?

Personne, à l’exception de Ferguson, n’a la moindre idée de ce qu’il se trame. Fils de docker, il sait comment faire couler un navire amiral. Dans son monde, on garde les mains froides mais la gorge chaude. Et pas uniquement en buvant du thé.

Vingt-sept ans de règne pour cet homme qui finira Commandeur de l’ordre de l’Empire Britannique et qui sera anobli par la Reine d’Angleterre en 1999. Avec lui, Manchester United soulèvera plus d’une trentaine de trophées: treize titres de champion d’Angleterre, cinq FA Cup, deux Ligues des Champions.

Même son traditionnel chewing-gum vaut de l’or aujourd’hui.

Fergie le flamboyant.

Sa mission accomplie, il quitte le navire sous les applaudissements du public, figé à jamais dans le bronze et avec une tribune à son nom.

Mais depuis six saisons, une ombre est passée sur Old Trafford. Le vent a tourné, c’est certain. Désormais, c’est le bruyant voisin de City qui mène la danse. Cela fait mal au cœur de Sir Alex mais tant qu’il reste quelques nuages en terre d’Anfield…

Sir Alex ne mène plus la danse même s’il est difficile pour lui de quitter la piste. Ce dimanche, il devrait se montrer dans les tribunes de Liverpool . Il gardera la tête haute quoiqu’il puisse se passer. Il cherchera une ombre sur le banc des Red Devils, celle de ses combats dépassés. Aujourd’hui, c’est Jurgen Klopp qui a pris un temps d’avance. C’est le temps présent. C’est le temps d’un titre et d’une légende encore à écrire.

Liverpool est (presque) à nouveau champion de tout. La brume a quitté Anfield.

Reste le titre de champion d’Angleterre à décrocher. Depuis le début de la saison dernière, Liverpool a pris 58 points de plus que son adversaire de légende: un abîme.

Ces trente dernières années, Sir Alex leur a fait de l’ombre .

Le sourire de Klopp a tout effacé.

Jurgen Klopp. Photo News