PHOTOS & VIDÉO | Encore un véhicule en feu, cette nuit

Une nuit de plus, c’est un véhicule en stationnement qui a été la proie des flammes. Y a-t-il un pyromane dans l’entité?

EdA Pour la seconde nuit d’affilée, un nouveau véhicule a été la proie des flammes.

Un cas faisant écho à celui de la veille puisque c’est un véhicule en stationnement à l’intérieur de la ville qui a été détruit et non pas un qui a été volé, abandonné à la frontière et auquel on a bouté le feu afin d’effacer toutes les traces.

Ce vendredi, c’est à l’îlot en haut de la rue du Couvent que des déflagrations ont commencé à se faire entendre vers 3h15. Une camionnette est en feu.

Tout incendie est déplorable mais il l’est d’autant plus que le véhicule appartient à un jeune menuisier mouscronnois qui se bouge. «Je suis indépendant complémentaire. Je venais de me lancer depuis six mois. C’est mon outil de travail. Il y en avait pour 5 000€ de matériel à l’intérieur...»

Des dommages collatéraux

N’ayant pas trouvé de place dans sa rue voisine, il s’était stationné-là quelques heures auparavant. L’arrière de l’autre véhicule stationné devant lui a également subi d’importants dégâts sous l’effet de la chaleur (il n’apparaît pas dans nos visuels car il a pu être déplacé avant une éventuelle propagation), de même que la porte et la fenêtre du n° 126 que les pompiers ont arrosé prioritairement dès leur arrivée au Tuquet.