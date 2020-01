Les tarifs douaniers sur l'automobile pas évoqués à Washington

(Belga) Le dossier des droits de douane sur le secteur automobile n'a pas fait partie des discussions à Washington avec les responsables américains, a assuré jeudi le commissaire européen au Commerce Phil Hogan, qui y voit une "bonne nouvelle" pour l'Allemagne.

"Cela n'a pas été mentionné, à peine mentionné" a-t-il déclaré lors d'un point presse à l'issue d'une visite de trois jours dans la capitale fédérale américaine dont l'objectif était de "revigorer" la relation commerciale transatlantique, mise à mal par la politique de Donald Trump. "Je pense que cela devrait être une bonne nouvelle pour l'Allemagne", a-t-il poursuivi. Le président Donald Trump devait annoncer en novembre sa décision d'imposer ou non des droits de douane de 25% sur le secteur automobile qui affecterait durement l'industrie allemande. Mais il n'a jamais rendu de décision. Le 3 novembre 2019, le secrétaire américain du Commerce, Wilbur Ross, dont les services ont rédigé le rapport remis à la Maison Blanche préconisant l'imposition de tarifs douaniers supplémentaires au nom de la sécurité nationale, avait évoqué la possibilité de ne pas imposer des tarifs douaniers. Ce qui n'a jamais été confirmé. Interrogé par ailleurs sur le dossier des droits de douane américains imposés en octobre dernier à 7,5 milliards de dollars de produits européens en représailles aux subventions accordées à l'avionneur européen Airbus, Phil Hogan a souligné que les Américains estimaient que les propositions européennes n'étaient pas suffisantes. "Mais au moins nous avons une opinion exprimée" sur le sujet, a-t-il commenté, ajoutant que Bruxelles attendait désormais de voir quelle était la contre proposition américaine pour sortir de l'impasse. "Nous partageons l'objectif de parvenir à une solution globale en ce qui concerne l'aviation civile", a-t-il commenté. Phil Hogan a par ailleurs rappelé que l'un des obstacles majeurs pour signer un accord commercial restait l'agriculture. Pour autant, a-t-il insisté, les Européens ont tenu leurs engagements, citant les achats de soja et de maïs. "Nous avons fait beaucoup de choses", a-t-il commenté y compris sur l'agriculture, "problématique sensible pour le président" américain. "Nous essayons de répondre aux demandes de manière positive", a-t-il également fait valoir. (Belga)