Qui veut apprendre à conduire?

Les PCS (Plans de cohésion sociale) du Condroz, de Marchin et de l’Ourthe offrent une belle opportunité à ceux qui comptent passer prochainement leur permis de conduire. Une formation théorique va être proposée à petit prix sur quatre communes du Condroz: Clavier, Marchin, Ferrières. Ce n’est pas la première fois que le PCS propose ce type de coaching qui récolte un vif succès: une quinzaine de participants à chaque session. La première session est programmée à Les Avins (Clavier), dès le 11 février. Deux autres formations sont organisées sur la même période à Marchin et à Ferrières. Une formation proposant une formule courte (en une semaine) sera organisée à Tinlot en septembre. Le module est donné par la société Huy-Motor et prévoit six séances de 2h30. Le prix: 69€ mais c’est gratuit pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires d’un Revenu d’intégration sociale. Les élèves passeront en groupe leur examen, en mars.