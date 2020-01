Grève de 24h au service des urgences du CHU Tivoli à partir de lundi prochain (2)

Le personnel des urgences du CHU Tivoli à La Louvière marque sa perte de confiance envers la direction de l'institution en annonçant une grève du service à partir de 7h le lundi 20/01 jusqu'à 7h15 le mardi 21/01, a indiqué la CNE (Centre Nationale des Employés).

"Le personnel des urgences a l'impression que la direction n'a pas conscience de la charge de travail qui pèse sur les urgences", explique Julie Coumont, permanente CNE. "La direction a même refusé un renfort provisoire du personnel le temps de mettre en place les nouvelles structures du travail. Il y a clairement une perte de confiance de la part du personnel envers la direction".

Syndicats et direction du CHU Tivoli à La Louvière s'étaient retrouvés autour de la table mardi en fin de journée pour poursuivre les discussions sur le dossier des revendications du personnel des urgences, où le manque d'effectifs est évoqué. Le préavis de grève déposé par la CNE une semaine plus tôt n'avait pas été levé. Ce préavis de grève était une réaction à l'attitude de la direction du CHU Tivoli face aux revendications du personnel des urgences de Tivoli, notamment le personnel infirmier et les aides-soignants mais pas le staff médical, qui s'estime, depuis des mois, en sous-effectif quasi quotidien dans le service où les conditions de travail se dégradent.