Nethys - La Wallonie ne pourra pas faire l'économie d'une évaluation de ses décrets gouvernance

Dans les mois à venir, la Wallonie ne pourra pas faire l'économie d'une évaluation de ses décrets gouvernance, adoptés au printemps 2018 pour répondre au scandale Publifin et remettre de l'ordre dans les structures publiques régionales. C'est en tout cas la conviction du ministre wallon des Pouvoirs locaux, le socialiste Pierre-Yves Dermagne, plongé depuis le tout début de la législature dans les affres du dossier Nethys, filiale d'Enodia, le nouveau nom de Publifin.

"Nous allons devoir, dans les prochains mois, évaluer les décrets gouvernance qui ont été pensés en réaction au cas de Publifin mais qui complexifient la gestion de structures publiques n'ayant jamais rencontré de problèmes", analyse ainsi le ministre.

"Dans notre hâte, nous nous sommes peut-être trompés, en intégrant par exemple les compagnies d'assurance, dont Intégrale, dans les textes alors qu'elles auraient dû en être exclues dès le départ. Nous sommes peut-être allés trop loin - en matière de plafonnement des jetons de présence notamment, ndlr - ou pas assez loin. Notre priorité, aujourd'hui, c'est de ne pas handicaper les outils publics par rapport au privé", ajoute-t-il.

Dans ce contexte, la question des rémunérations est secondaire même si, "en tant qu'homme de gauche, je crois que la question de l'explosion des rémunérations doit être posée", poursuit le ministre en affichant par ailleurs sa volonté "de passer à autre chose" alors que la Cour constitutionnelle vient de valider dans les grandes lignes, ce jeudi, le décret gouvernance attaqué par l'assureur liégeois Integrale et que l'enquête de l'administration sur Nethys touche à sa fin.

"Cette mission de contrôle et d'investigation était inédite. C'est la première fois qu'on a utilisé les instruments juridiques que le gouvernement précédent a mis à notre disposition dans le décret gouvernance", souligne Pierre-Yves Dermagne qui refuse pour autant d'être assimilé au "ministre 'Nethys'". "Les pouvoirs locaux, ce n'est pas que ça et 'intercommunale', ce n'est pas un gros mot. Ce sont des milliers de personnes qui travaillent pour la collectivité. Mais l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse", regrette enfin le ministre.