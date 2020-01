Nethys: le ministre Dermagne met fin à 4 mois de silence

Le ministre wallon des Pouvoirs locaux Pierre-Yves Dermagne s’est très peu exprimé sur le dossier Nethys. Aujourd’hui, il veut tourner la page. Le job n’est pas fini. Mais une bonne part de ce qui reste à faire est entre les mains de la justice. Il fait le point dans nos éditions de ce vendredi.

La Cour constitutionnelle vient de rendre son arrêtdans la foulée du recours introduit par la filiale assurance de Nethys (Intégrale) contre le décret gouvernance. Pas de cataclysme. L’essentiel du décret est sauvé.

Et avec lui, tous les actes que le ministre wallon des Pouvoirs locaux a posés dans le cadre de l’affaire Nethys.

L’affaire Nethys, donc… Pierre-Yves Dermagne a travaillé quatre mois d’arrache-pied pour mettre un terme à des années de dysfonctionnements dans cette galaxie d’affaires, dans tous les sens du terme. C’est fait, en grande partie. Le ministre s’autorise à parler du dossier sans avoir à soupeser à l’extrême ses paroles.

Certains comportements m’ont fait penser à ce qu’ont fait les oligarques russes.

Le ministre PS lâche un peu la pression. Il fait le point sur un dossier qui n’a eu de cesse de le choquer. «Certains comportements m’ont fait penser à ce qu’ont fait les oligarques russes.»

Il parle d’hier et de demain, de quatre mois sous adrénaline, des coulisses d’un certain dimanche speedé, des leçons à retenir, d’une instruction inédite et de contre-pouvoir.

