Rififi à la ville de Bruxelles après la désignation de Philippe Close dans le CA anderlechtois?

L’arrivée de Philippe Close, bourgmestre de la ville de Bruxelles, dans le conseil d’administration du Sporting d’Anderlecht ne fait pas que des heureux, notamment du côté des instances communales.

En difficulté, le Sporting d’Anderlecht a complètement revu son organigramme ce mercredi. Surprise en découvrant celui-ci puisque le nom de Philippe Close, bourgmestre à la ville de Bruxelles, apparaît désormais au sein du conseil d’administration.

Et il n’a pas fallu longtemps pour que certains y voient déjà un conflit d’intérêts. Le partenaire du PS à la ville de Bruxelles n’a d’ailleurs pas manqué de réagir à cette annonce. Premier échevin et échevin en charge des… Sports, Benoit Hellings souligne à nos confrères du Soir qu’il s’agit d’une «décision personnelle qu’il a prise sans concertation avec nous.»

L’échevin bruxellois regrette cette décision. «Pour deux raisons, ajoute-t-il. Elle peut donner l’impression de mélanger les genres. Elle n’est pas en ligne avec les balises éthiques de notre accord de majorité, par rapport au cumul et aux conflits d’intérêts.»

L’accord de majorité de la ville de Bruxelles contient également un chapitre sur le stade roi Baudoin. «Et cette décision peut donner l’impression qu’on revient sur l’idée que le stade roi Baudouin n’accueillera pas de club résident, précise encore Hellings. Or, l’accord de majorité est très clair à ce sujet. Cela ne va pas»

Le principal intéressé se montre lui plus mesuré. Son cabinet rappelle qu’il est supporter de longue date et qu’il se rend dès qu’il peut au stade pour supporter les mauves en compagnie d’une bande de vieux potes. Le mandat au sein du RSCA ne sera pas rémunéré. Et en cas de conflit d’intérêts ou du moindre problème, le numéro 1 de la ville a déjà promis qu’il ferait un pas de côté.