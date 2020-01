Quand un groupe australien revend son concert à Bruxelles pour combattre les incendies

Alors que la pluie a enfin fait son retour en Australie, le groupe King Gizzard & The Lizard Wizard a mis en vente les livres de ses deux dates à Bruxelles pour venir en aide aux animaux blessés durant les terribles incendies.

En octobre dernier, les rockeurs australiens de Ring Gizzard & The Lizard Wizard étaient de passage par Bruxelles et l’Ancienne Belgique pour deux dates sols out. Alors que leur pays est en proie aux flammes, les musiciens australiens ont décidé de sortir leur troisième album live. Les bénéfices de la vente de celui-ci seront entièrement reversés à WIRES Wildlife Rescue, une œuvre caritative australienne, promettent-il. «Nous voulons soutenir les organisations qui aident les animaux blessés, précisent les membres du groupe. Les incendies dévastateurs sont déjà responsables d’innombrables victimes de la faune.»

Le dernier disque de King Gizzard & The Lizard Wizard est constitué d’enregistrements des meilleurs moments de leurs deux concerts qu’ils ont donnés en octobre 2019 à l’Ancienne Belgique.

Pour l’instant, plus de 25 000$ ont déjà été récoltés et le groupe promet de continuer à faire des dons tant que l’album se vend.