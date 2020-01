VIDÉO | Clinique du MontLégia à Liège: visitez la nouvelle infrastructure avec ces images en 3D

Le déménagement des patients des trois sites (environ 700 à ce jour), s’effectuera à l’aide d’ambulances et véhicules adaptés, durant le week-end des 15 et 16 février. Doc.

À quoi ressemblera la future clinique du MontLégia? Comment y accédera-t-on? À quelques semaines de son ouverture, le CHC a mis en ligne une vidéo avec une visite du site en 3D.

Le MontLégia, le nouvel hôpital du CHC, ouvrira ses portes à la mi-février. Il regroupera l’activité de la clinique St-Joseph (Liège), de la clinique de l’Espérance (Montegnée) et de la clinique St-Vincent (Rocourt). Il proposera une offre de soins complète (consultations, hospitalisations, examens médicaux) et comptera environ 720 lits d’hospitalisation classique et 120 postes d’hôpital de jour.

Pour vous y retrouver dans cette nouvelle infrastructure, le CHC a mis en ligne une vidéo explicative de près de 4 minutes. Découvrez les accès, les parkings et l’emplacement des différents services, avec des images en 3D.

À l’heure actuelle, des essais sont en cours sur le site pour être certain que l’hôpital soit fonctionnel prochainement. Ces essais se poursuivront jusqu’au 26 janvier afin d’entamer le transfert du matériel des trois sites actuels du CHC vers le nouvel hôpital dès le 27 janvier. Le déménagement des patients des trois sites (environ 700 à ce jour), s’effectuera à l’aide d’ambulances et véhicules adaptés, durant le week-end des 15 et 16 février.

Le bâtiment est calculé pour résister aux sollicitations dues aux séismes.