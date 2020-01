Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi

Une proposition pour moins de pub pour le tabac; une navigatrice belge raconte son attaque à Haïti en 2015; un Eden débarque au Standard... Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce 16 janvier.

1 Moins de points de vente, mais aussi moins de pub pour le tabac

Le quasi monopole du tabac pour les libraires, mais suppression progressive de la pub. ProDipresse le propose au Parlement.

Ne vendre du tabac que dans les débits de tabacs et chez les marchands de journaux? ProDipresse est favorable à cette proposition de loi (0713/001) qui sera déposée le 24 janvier au Parlement. Prodipress représente 330 librairies en Belgique francophone.

+ LIRE |Dans le business, le tabac représente 30% du chiffre d’affaires

2 VIDÉO ET PHOTOS | Ils étaient plus d’un millier à saluer la reine Mathilde à Huy

Disponible, à l’écoute, attentive… La reine Mathilde a laissé une trace positive lors de sa venue à Huy, ce mercredi.

+ LIRE |Un bon millier de citoyens a attendu d’un pied ferme cette visite royale

3 Les Rouches tiennent leur Eden

Le médian défensif voulu par le Standard est Eden Shamir, qui arrive de Hapoel Beer Sheva contre un peu moins de 2 millions.

+ LIRE | C’était la pièce maîtresse du mercato entrant liégeois, et le Standard l’a trouvée.

4 «Trois types avec un fusil me regardaient»

Un rapport sur la piraterie pointe une hausse «d’événements» dans les Caraïbes. Une navigatrice belge, Sigrid Greven, violemment attaquée à Haïti 2015, raconte.

+ LIRE | «Tu dois vraiment réagir, tu es en train d’être attaquée.»

5 La vie après le maïorat (8): Dominique Van Roy un peu plus à l’ombre dans le Midi après Éghezée

Ils ont été bourgmestres. Depuis un an, c’est fini. Comment le vivent-ils? Premier épisode de notre série couvrant nos éditions Namur, Basse Sambre et Entre-Sambre-et-Meuse. Huitième acte: un pas de côté au collège, un pas plus loin dans le Midi, la vie de l’Éghezéen Dominique Van Roy a pris l’accent méridional.

+ LIRE | L’écharpe mayorale dénouée, la retraite la même année, l’agenda de Dominique Van Roy retrouve donc des plages libres.

6 Manara, le cas derrière le cul

Milo Manara, c’est «le» dessinateur porno du 9e art. Une première monographie vient prouver qu’en fait, c’est bien plus que ça.

Les adultes qui ont aujourd’hui plus de 40 ans ont tous fantasmé devant les dessins sensuels de Milo Manara, salivé et peut-être même davantage en dévorant les pérégrinations provocatrices de ses héroïnes, Claudia dans Le déclic, Miel dans Le parfum de l’invisible.

+ LIRE | Manara ne débutera véritablement sa carrière qu’à sa rencontre avec Hugo Pratt, qu’il continue d’appeler «maestro», 25 ans après sa mort.

7 Julien Decooman signe au Standard

Deuxième gardien de Walhain, Julien Decooman s’est engagé au Standard de Liège où il intègre le noyau des U 21.

+ LIRE | C’est lors d’un match amical entre Walhain et le Standard que Julien Decooman a tapé dans l’œil des Liégeois.

8 Tout l’art de se couvrir le corps

Repoussant les limites de l’imagination,des parures de corps originales et inattendues s’exposent.

+ LIRE | Le maître-mot était de s’imposer de façon inédite, très libre et ludique. Tour d’horizon.

9 Le cercueil de Johnny transféré

Le cercueil de Johnny Hallyday a été transféré dans un caveau dans le cimetière marin de Lorient sur l’île antillaise de Saint-Barthélemy.

+ LIRE | Le transfert du cercueil s’est fait dans la nuit de mardi à mercredi à Saint-Barthélémy, a précisé son entourage à l’AFP.

10 La mariée avait quitté la soirée avec...un autre homme

Un mariage abondamment arrosé se termine, le soir même, par le départ de la mariée avec un autre homme.

On est le 25 août 2018. Vincent H. et Charlotte H. se marient. Les invités trinquent généreusement au bonheur présumé des nouveaux époux lorsque Sophie M., la mère de la mariée, apprend que Vincent a ou aurait eu des paroles peu amènes à l’égard de son autre fille.

+ LIRE | Des paroles, on en vient aux mains avec chute de la mère dans un escalier.