NBA: Orlando «Magic» au pays des Lakers

Surprise mercredi en NBA: Orlando, plein de culot et de talent, s’est offert dans un final haletant le scalp des Lakers de LeBron James, qui restaient pourtant sur neuf victoires.

La dixième victoire de rang des Lakers n’a pas eu lieu. Le Magic s’est imposé à l’arraché (119-118) grâce au sang froid remarquable du meneur Marquelle Fultz (21 pts, 11 rbds, 10 passes), auteur de deux derniers paniers en se jouant de Javale McGee et LeBron James (19 pts, 19 passes) qui pensait avoir fait le plus dur quelques secondes plus tôt à trois points.

Un dénouement mérité pour l’équipe floridienne qui a mené de 20 points et produit un beau basket dans le sillage d’Aaron Gordon (21 pts, 6 rbds), tout en profitant des largesses défensives inhabituelles des Californiens, encore privés d’Anthony Davis (sacrum).

Les Lakers demeurent premiers à l’Ouest (33-8), devant Utah et Denver (28-12) qui s’est imposé contre Charlotte (100-86) mais a déploré la blessure à la cheville gauche de Jamal Murray, heureusement sans fracture.

Luka Doncic et Russell Westbrook ont vu triple et double, mais cela n’a souri qu’au premier, vainqueur avec Dallas à Sacramento (127-123), le second n’ayant pu empêcher le revers de Houston contre Portland (117-109).

Avec 25 points, 17 passes (record personnel), 15 rebonds, le Slovène a réussi le 20e «TD» de sa carrière à même pas 21 ans. Magic Johnson et LeBron James n’en ont réussi «que» 7 et 5 avant leur majorité…

Résultat, les Mavericks enchaînent une troisième victoire et se rapprochent tout près de Rockets (5e) piégés par les Blazers, toujours 10e à l’Ouest. James Harden pas dans son assiette (13 pts, à 3/12), Westbrook (31 pts, 12 passes, 11 rebonds) a eu beau se démener et chambrer Damian Lillard -- «Tu ne peux pas me contenir», lui a-t-il dit après un panier plus la faute--, ce dernier lui a tenu la dragée haute (25 pts, 7 passes, 7 rbds). Carmelo Anthony (18 pts, 12 rbds) s’est rappelé au bon souvenir des Texans qui s’en étaient séparés après dix matches l’an passé.

À l’Est, derrière Milwaukee, le Heat redevient dauphin à la faveur de sa victoire face à San Antonio (106-100), combinée à la défaite surprise de Boston contre Detroit (116-103).