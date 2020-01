Deux friteries luxembourgeoises dans le Top 10 belge (+ classements)

Deux friteries luxembourgeoises s’illustrent dans le classement annuel du site web les-friteries.com. Miam !

Ce classement des meilleures friteries belges est publié chaque année par le site web les-friteries.com. Il ne s’agit en aucun cas d’une sorte de Guide Michelin de la frite, puisque le classement repose sur un indice de popularité. Un indice calculé sur base des votes (note et nombre) avec primauté pour les votes les plus récents, des avis des internautes et de l’ancienneté de l’établissement sur le site. Combien de votes par friterie ? De 20 à 975, selon l’établissement.

Parmi le Top 10 national, on retrouve deux friteries situées en province de Luxembourg :

La friterie Dewit, située à Athus, occupe ainsi la 5e place du classement national. Il faut dire que la friterie athusienne est habituée à figurer parmi les meilleures du royaume. Dewit est une affaire de famille qui a la patate depuis 1984.

La deuxième friterie du Top 10 provincial se trouve du côté de Tintigny, « Chez Johanna », qui occupe la 6e place du classement national. Un sacré coup de pub pour les frites allumettes maison de Johanna, l’une de ses spécialités.

Et pour combler un maximum de gourmets de la friture, voici le Top 10 provincial issu du classement réalisé par le même site web.

Le Top de la province

1. Friterie Dewit, à Athus : 5e avec 460 votes.

2. Chez Johanna, à Tintigny : 6e avec 276 votes.

3. La Crombire, à Florenville : 21e avec 24 votes.

4. Friterie de la Spetz, à Arlon : 32e avec 24 votes.

5. Mes potes et tous, à Libramont : 37e avec 20 votes.

6. Chez Véro, à Neufchâteau : 46e avec 32 votes.

7. Friterie M. Bodson, à Virton : 49e avec 124 votes.

8. La Baraque de Fraiture, à Vielsalm : 59e avec 23 votes.

Quid de « Frank, Frites et Burger » à Sainte-Marie sur Semois ?

Où est passé « Frank, Frites et Burger » à Sainte-Marie sur Semois, qui trustait ce classement les années précédentes et dont l’on ne retrouve plus la moindre trace ?

L’établissement devenu « Frank, Bar@Burgers » n’est plus une friterie, mais un restaurant de burgers, et a donc demandé à quitter ces classements. Par contre, il figure à la 2e place des meilleurs restos de burger de Wallonie, sur Tripadvisor.

Le Top 10 national

1. L’arrêt 110, Péruwelz.

2. Friterie chez Gilbert, Bois-de-Villers.

3. Le Soleno, Péruwelz.

4. Friterie la Casa, Bois-de-Villers.

5. Friterie Dewit, Athus

6. Chez Johanna, Tintigny.

7. Friterie Lulu, Bierset Grâce-Hollogne.

8. Friterie du parking, Mouscron.

9. Délice Frite, Péruwelz.

10. Friterie chez Max, Mainvault.