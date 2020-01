Yanina Wickmayer battue à l’Open d’Australie: «Je n’ai pas réussi à jouer à mon niveau»

Yanina Wickmayer (WTA 147) était fort déçue, jeudi à Melbourne, après avoir échoué dans sa tentative de se qualifier pour le tableau final de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem

L’Anversoise, 30 ans, qui peine à remonter la pente après être sortie du Top 100 à la WTA l’automne 2018, s’est inclinée 6-3, 6-2 au deuxième tour des qualifications contre l’Américaine Ann Li (WTA 142) après 1 heure de jeu.

«Je n’ai malheureusement pas réussi à jouer à mon niveau. Ce n’était pas un très bon match de ma part», a déclaré Yanina Wickmayer, qui n’a frappé que 6 coups gagnants pour 29 fautes directes.

Huitième de finaliste à Melbourne en 2010 et en 2015, Yanina Wickmayer va toutefois continuer à se battre pour se refaire une place au soleil. C’est d’ailleurs pour tenter de relancer sa carrière qu’elle a fait appel à Ann Devries comme nouveau coach fin de l’année dernière.

«C’était un choix logique de retourner chez Ann, avec qui j’ai commencé. Et je me sens bien avec cette idée de retour aux sources», a-t-elle poursuivi. «Il y a eu des hauts et des bas ces dernières semaines. J’ai vécu une année très difficile l’an dernier et cela prendra un peu de temps pour que tout se remette en place et que je retrouve mon meilleur niveau. Mais j’ai le sentiment que je suis sur la bonne voie. On verra ce que la suite de l’année me réserve», a conclu l’Anversoise, qui n’avait pas encore de plan défini pour ses prochains tournois.