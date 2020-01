Battu à l’Open d’Australie, Steve Darcis a disputé le dernier match de sa carrière: «Je suis triste»

«Dommage que cela se termine au 1er tour des qualifs d’un Grand Chelem»

«C’est triste que cela se finisse comme ça. Je suis triste», a déclaré Steve Darcis après son dernier match.

«Je n’ai pas été très bon aujourd’hui», a-t-il expliqué, déçu. «C’était compliqué. J’ai essayé de faire ce que j’ai pu avec les armes que j’avais. Les derniers jours, je ne joue pas mon meilleur tennis. J’ai malgré tout deux balles de premier set. Sur l’une d’elles, il fait une volée à moitié balancée qui prend la bande du filet. Si je gagne ce premier set, tout change. Maintenant, c’est le tennis. J’ai eu des occasions, je ne les ai pas saisies. Il a eu des occasions, il les a prises. Je n’avais qu’à être meilleur, un point c’est tout. Voilà, c’est la fin. Il faut bien qu’un moment cela s’arrête. C’est dommage que cela se termine au premier tour des qualifs d’un Grand Chelem, mais cela fait partie du jeu».

Steve Darcis ne méritait sans doute pas, pour l’ensemble de sa carrière, de terminer par une défaite au premier tour des qualifications à Melbourne. Mais il ne regrettait pas d’avoir fait le choix de tenter sa chance.

«Je suis en Australie. On me donne de l’argent pour venir ici. Je ne vais pas le jeter par la fenêtre» a-t-il poursuivi. «Là, je vais rentrer chez moi. Je vais être content de retrouver mes filles, de me reposer. Que j’ai arrêté après l’ATP Cup à Sydney, que cela se termine ici maintenant où après une demi-finale ici à Melbourne, au final, cela ne change pas grand-chose. J’ai encore au fond de moi envie de jouer. Le problème, c’est que j’ai trop mal (NdlR: au coude droit). Et à partir du moment où je n’ai plus trop de plaisir à être sur le terrain parce que j’ai mal, où j’ai mal dans la vie de tous les jours sans prendre d’anti-inflammatoires, il y a un moment où il faut penser à autre chose. Cela ne me réjouit pas, mais mon corps n’en peut plus et ma tête non plus».