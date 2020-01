Marc Coucke veut investir dans Studio 100

L’entrepreneur Marc Coucke est un des candidats pour prendre une participation dans le capital du groupe de médias et de divertissement Studio 100, selon une information de De Tijd publiée également par L’Echo.

La société, propriétaire du parc d’attractions Plopsaland et productrices de programmes tels que «Samson & Gert», «Mega Mindy», est à la recherche d’un nouvel actionnaire pour permettre aux actionnaires actuels – les fondateurs Gert Verhulst (33,6%) et Hans Bourlon (33,6%) et BNP Paribas Fortis (32,5%) – de vendre un tiers de leurs actions.

Le nouvel actionnaire prendrait une part limitée à 25%. Ce processus a été lancé l’automne dernier et plus de dix candidats ont fait part de leur intérêt.