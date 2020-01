Soulier d'Or - "19 points d'avance, ce n'est pas grand-chose"

(Belga) La 66e édition du Soulier d'Or s'est avéré être un coude à coude entre Hans Vanaken et Dieumerci Mbokani, le premier repartant avec le trophée pour la seconde fois, avec un avance de seulement 19 points.

"J'ai eu le sentiment pendant un certain temps que c'était un peu plus serré que l'an passé, et ce fut le cas. 19 points d'avance, ce n'est pas grand chose", a commenté le Limbourgeois Hans Vanaken. Celui-ci s'est imposé de justesse avec 322 points devant Dieumerci Mbokani (303). Le Soulier d'Or est une des plus hautes récompenses en Belgique, "en plus je l'ai remporté deux fois d'affilée et je rejoins de la sorte un club très select. J'en suis très fier", se réjouit Hans Vanaken. Il est devenu le quatrième joueur à remporter le trophée deux années de suite après Paul Van Himst (1960 et 1961), Wilfried Van Moer (1969 et 1970) et Jan Ceulemans (1985 et 1986). Pour Vanaken, ce second soulier est celui de la confirmation: "Je pense en effet que mon Soulier d'Or de l'an passé se voit confirmé. Il n'y a pas eu de creux et j'ai pu maintenir mon niveau, voir même m'améliorer (...). Je suis davantage devenu un leader sur le terrain et j'ai renforcé ma communication". Il reconnait en outre que le Club lui-même a progressé: "En ce moment, nous sommes la meilleure équipe du pays. Le club va continuer à grandir et les projets de stade en sont l'illustration". (Belga)