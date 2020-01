Euroligue basket: les Castors Braine tiennent une mi-temps face à Orenbourg avant de s’effondrer

Les Castors Braine se sont inclinées avec plus de trente points d’écart face à Orenbourg, lors de la 10e journée de l’Euroligue féminine de basket.

Castors Braine s’est incliné 47-80 face aux Russes d’Orenbourg, ce mercredi, à Charleroi, lors de la 10e journée de l’Euroligue féminine de basket, dans le groupe A. Les Brainoises ont tenu en première mi-temps, terminée 23-26, avant de s’effondrer en seconde période.

Braine menait 15-11 après le premier quart-temps. Orenbourg a renversé la situation dans le deuxième quart, pour mener de 4 points à la pause (23-26).

Les Russes se sont envolées dans le troisième quart (12-27) et ont confirmé ensuite (à nouveau 12-27). Elles se sont ainsi imposées largement 47-80.

Côté brainois, Shaqwedia Wallace a inscrit 11 points. Daria Namok a terminé avec 16 points au compteur pour Orenbourg.

Dans les autres rencontres du jour, Ekaterinbourg a dominé Venise 97-44 avec 10 points d’Emma Meesseman. Prague s’est promené à Cukurova 50-109 et Bourges est venu à bout de Riga 79-75.

Castors Braine reste cinquième du groupe A avec 3 victoires et 7 défaites, le même bilan que Venise, cinquième. Orenbourg, dont le bilan est de 6 victoires pour 4 défaites, est troisième à égalité avec Bourges. Ekaterinbourg et Prague se partagent la première place avec 9 victoires en 10 matchs. Cukurova et Riga comptent 2 victoires et 8 défaites.

Mercredi prochain, les Brainoises se rendront à Bourges, dans le cadre de la 11e journée.

Les quatre premiers de la poule sont qualifiés pour les quarts de finale, les 5e et 6e sont reversés en Eurocoupe. Les deux derniers sont éliminés de toute compétition européenne.