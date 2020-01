L’ARTEM souhaite s’installer dans feu Condorcet

Rien contre l’enseignement supérieur, mais puisque le bâtiment est vide...

«Nous, Artem et promotion sociale, avons écrit afin de faire savoir que nous sommes intéressés par le bâtiment, maintenant qu’il n’y a plus d’enseignement supérieur là et globalement à Mouscron.

Le bâtiment, ancien tribunal, cédé à l’époque à la Province et utilisé par Condorcet via bail emphytéotique nous intéresse, même s’il y a des travaux de châssis ou de chaudière par exemple. Ce sera toujours mieux que nos bâtiments RTG où nous enseignons qui n’étaient bâtis que pour dix ans et qui en ont cinquante!», détaille Serge Dumont.

Le préfet insiste: il demande qu’on ne lui fasse pas dire ce qu’il n’a pas dit.

«Je n’ai rien contre l’enseignement supérieur et Condorcet. Il faut comprendre notre positionnement dans le sens où l’enseignement provincial a fait le choix de partir et que nous avons donc fait le choix de le réinvestir. C’est un de nos projets pour les dix ans à venir. Mêmes les cinq ans.»