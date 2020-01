Bea Diallo n’est actuellement pas candidat à l’élection présidentielle en Guinée Conakry, mais est «disponible»

«Non», Bea Diallo n’est pas «officiellement» candidat aux élections présidentielles de Guinée Conakry. «Suis-je disponible? Oui!».

Le Premier échevin socialiste ixellois Bea Diallo, en charge notamment des Finances, de la Jeunesse et de l’Emploi, n’est actuellement pas candidat aux élections présidentielles en Guinée Conakry annoncées à la fin de l’année. S’il le devenait, il renoncerait à ses fonctions politiques en Belgique, a-t-il indiqué ce mercredi par voie de communiqué adressé à l’agence Belga via la Fédération bruxelloise du PS. Selon la Fédération bruxelloise du PS, ce point de vue a été exprimé en plein accord avec le président des socialistes bruxellois, Ahmed Laaouej.

D’après Sudpresse, Diallo (PS), par ailleurs ex-champion du monde de boxe est depuis mardi à Conakry pour présenter à la population le fruit de son travail caritatif «Fight for Africa» visant à développer deux centres de formation professionnelle pour les jeunes peu qualifiés et dupliquer le concept dans d’autres pays africains. Il est prêt à se lancer dans la course à la présidence.

«Des suites de l’article parlant d’une candidature officielle de ma part aux élections présidentielles en Guinée Conakry pour 2020, je me dois de réagir… Suis-je officiellement candidat aux élections présidentielles de Guinée actuellement? Non! Suis-je disponible et prêt à prendre mes responsabilités si demain, j’étais appelé par la population à incarner une solution pour sortir le pays et la population de l’impasse politique actuelle? Oui! Et si c’est le cas, je me mettrai en congé de la politique (NDLR: en Belgique)», a tenu à dire le mandataire socialiste, par voie de communiqué.