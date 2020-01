Le financement des fins de carrière des policiers assurés, mais à charge du fédéral

Une proposition de loi visant à assurer cette année le financement des mesures de fin de carrière pour les membres de la police locale a été approuvée en commission. Le PS et le sp.a ont fait passer un amendement qui change toutefois la donne.

La commission de l’Intérieur de la Chambre a approuvé ce mercredi une proposition de loi du MR visant à assurer cette année le financement des mesures de fin de carrière pour les membres de la police locale. Le montant s’élèvera cette année à 46 millions d’euros. Le PS et le sp.a ont fait passer un amendement qui change toutefois la donne puisque ce montant sera à charge du budget fédéral.

En 2014, la Cour constitutionnelle avait annulé le régime préférentiel de pensions pour les membres du cadre opérationnel de la police intégrée. L’année suivante, un arrêté royal fut pris afin d’assurer que le personnel qui remplissait les conditions puisse bénéficier soit d’un régime de fin de carrière avec un emploi adapté, soit d’une non-activité préalable à la pension.

Le financement était prévu jusqu’en 2019. Les affaires courantes ont renvoyé le dossier au parlement qui a prolongé la mesure par cette proposition.

Jusqu’à présent le fonds de pension APL, alimenté par les communes et les provinces, finançait la mesure. Or, celle-ci a représenté pas moins de 29 millions en 2016, 35,6 millions en 2017, 38 millions en 2018 et 36,8 millions en 2019, à charge des pouvoirs locaux.

«Très honnêtement, les communes et CPAS sont asphyxiés», a souligné la députée Ludivine Dedonder (PS).

Telle quelle, la proposition augmentait encore la «ponction» des budgets locaux. Avec le soutien des écologistes et du PTB, les socialistes ont fait passer un amendement qui met désormais ce financement à charge du Trésor un versement trimestriel qui doit compenser le coût de la mesure.

«Il s’agit d’une compensation du définancement que subissent les communes en faveur de la police», a fait remarquer la députée.

Le vote de l’amendement a été contesté. Une nouvelle séance de la commission de l’Intérieur n’a pas permis de régler le problème. Il reviendra à la séance plénière de se prononcer.