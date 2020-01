Soignies: les Conseillers communaux «enfants» ont prêté serment

22 enfants de 4e et 5e primaire sont officiellement devenus Conseillers communaux de la Ville de Soignies mardi soir.

C’est en 2017 que la ville de Soignies s’est lancée dans l’expérience du Conseil communal des enfants. Celle-ci a voulu continuer à donner la possibilité aux plus jeunes de mieux comprendre le fonctionnement du pouvoir local et de développer chez eux une citoyenneté active.

«Vous allez nous apporter un autre regard, vous allez nous apporter de nouvelles idées et faire de Soignies et ses villages un endroit où l’on se sent bien, qu’on soit enfant, adolescent ou adulte», a déclaré la Bourgmestre, Fabienne Winckel, lors de leur intronisation.

Issus de 13 établissements scolaires de l’entité, tous réseaux confondus, les jeunes conseillers communaux avaient été élus au sein de leur école par leurs camarades de classe à l’automne dernier.

Encadrés par deux animatrices, ils auront l’occasion, dans les mois qui viennent, d’échanger leurs idées sur différents thèmes liés à l’environnement, au sport, aux loisirs ou encore à la santé. Ils effectueront eux-mêmes les démarches qui aboutiront à la réalisation de projets d’intérêt collectif.

La ville de Soignies est convaincue que cette expérience permettra tant aux conseillers élus qu’à leurs camarades de classe de comprendre le sens de la démocratie.