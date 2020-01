100 plants de cannabis découverts

100 plants de cannabis ont été découverts mardi à Soumagne, indique mercredi matin le parquet de Liège. Le locataire du site de la plantation a été interpellé.

Les plants de cannabis ont été retrouvés rue Paul d’Andrimont. C’est le voisinage qui a été alerté par une fuite d’eau et une odeur de cannabis. La police est intervenue et le locataire a été interpellé. Dans l’habitation, en plus des plants, du matériel servant à la plantation ainsi que 500 grammes de cannabis dans un sac-poubelle ont été découverts.

Le propriétaire a expliqué qu’il louait depuis l’année dernière son bâtiment et ne se doutait pas que son locataire détenait une plantation. Le locataire de 25 ans sera présenté à un juge d’instruction pour être mis sous mandat d’arrêt.