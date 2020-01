Ibrahimovic, Emond, Murillo, Bailly: le bilan des transferts à la mi-mercato

Alors que nous en sommes à la moitié du mercato hivernal, on fait le point sur les principaux mouvements réalisés en Belgique et en Europe durant cette première partie du mois de janvier 2020.

Le retour d’une icône à Milan, un jeune prodige à Dortmund, des bons de sortie en D1A, des transferts prestigieux dans les divisions inférieures belges: 15 jours après l’ouverture du mercato d’hiver, la liste de transferts est déjà bien remplie.

Voici un récapitulatif des principaux transferts de cette première partie de mercato, en Belgique et à l’étranger.

Europe: Zlatan is back, Haland choisit Dortmund

«Ibra» en sauveur de Milan? Photo News Le transfert de ce mois de janvier est incontestablement le grand retour de Zlatan Ibrahimovic à l’AC Milan. Véritable légende vivante, le buteur suédois de 38 ans va tenter de relancer son club de cœur, en difficulté depuis plusieurs mois.

Révélation de cette saison, Erling Braut Haland a décidé de franchir un cap en signant au Borussia Dortmund pour un montant de 20 millions d’euros. Le jeune attaquant norvégien arrive en provenance du Red Bull Salzbourg, avec qui il a déjà planté 28 buts en 22 matches cette saison toutes compétitions confondues.

Alors qu’une promesse débarque à Dortmund, un titulaire bien installé a décidé de se lancer un nouveau défi. En effet, Julian Weigl quitte Axel Witsel et Thorgan Hazard pour rejoindre le Benfica Lisbonne, qui a déboursé 20 millions d’euros pour s’ofrir ses services. Le désormais ex-médian des Borussen a signé jusqu’en 2024.

Parmi les autres transferts marquants, on peut citer celui d‘Exequiel Palacios, de River Plate au Bayer Leverkusen ou encore celui de Diego Demme, du RB Leipzig à Naples.

Au rayon des prêts, Patrick Cutrone quitte momentanément les Wolves pour rejoindre la Fiorentina. De son côté, le Suédois Dejan Kulusevski, acheté par la Juventus pour 35 millions d’euros, a été directement prêté à Parme jusqu’en fin de la saison.

Murillo en renfort à Anderlecht, Genk et la filière norvégienne

Murillo, la solution dans le couloir droit? BELGA Pas au mieux depuis le début de la saison, Anderlecht a ciblé plusieurs profils pour se renforcer lors de ce mercato hivernal, notamment aux postes du back droit et du back gauche. Le premier transfuge de ce mois de janvier est Michael Murillo, qui évoluait jusqu’ici aux New York Red Bulls. Les Mauves ont annoncé l’arrivée de ce défenseur latéral panaméen, encore méconnu chez nous, jusqu’en 2023.

Du côté de Genk, on continue de croire en la filière norvégienne. Après la réussite Sander Berge, le club limbourgeois a transféré, non pas un, mais deux joueurs norvégiens: Kristian Thorstvedt et Mats Möller Daehli. Les deux milieux de terrain ont été transférés respectivement pour 1,5 et 3 millions d’euros.

Emond, Bronn, Canesin et Boli vers de nouveaux cieux

Emond s’est envolé pour Nantes. BELGA Meilleur buteur du Standard cette saison et plus ancien joueur du noyau actuel, Renaud Emond a surpris tout le monde en signant à Nantes. À 28 ans, le buteur formé à Virton va tenter une première expérience à l’étranger. Le Gaumais rejoint les Canaris pour la modique somme de 4 millions d’euros et laissera un grand vide derrière lui à Sclessin.

Si Renaud Emond a décidé de se lancer un nouveau défi, Pocognoli quitte le Standard pour retrouver un peu de plaisir. Tombé dans l’oubli dans la Cité Ardente, le défenseur de 32 ans va connaître un 3e club belge: l’Union Saint-Gilloise.

En ce mois de janvier, les clubs de Pro League ont également profité de cette fenêtre de transferts pour dégraisser leur noyau ou offrir un bon de sortie à l’une ou l’autre de leurs stars.

Tombé aux oubliettes depuis l’arrivée de Jess Thorup à La Gantoise, Dylan Bronn a signé à Metz pour 4 millions d’euros. Le transfert de l’international tunisien permet aux Buffalos de faire une belle plus-value. À Gand, Yuya Kubo a également fait ses valises pour la MLS et le club de Cincinnati.

Cité à Anderlecht pour concurrencer Kemar Roofe, Yohan Boli a finalement opté pour le sable du Qatar. L’avant-centre ivoirien quitte Saint-Trond pour rejoindre Al Rayyan jusqu’en 2023.

En Belgique depuis 10 ans, Fernando Canesin a décidé de retourner dans son Brésil natal. À 27 ans, le milieu offensif ostendais formé à Anderlecht rejoint les rangs de l’Athletico Paranaense.

En ce qui concerne les prêts, Dieumerci Ndongala et Isaac Kiese Thelin vont profiter de la seconde partie de saison pour essayer de se relancer à l’étranger. L’ailier de Genk s’en va à Kasimpasa, en D1 turque, tandis que l’attaquant suédois du Sporting d’Anderlecht retourne à Malmö, où il avait déjà évolué entre 2014 et 2015.

Les attractions Legear, Bailly et Fauré en divisions inférieures

Logan Bailly, nouveau «Merle». Fred Moisse D‘anciennes gloires de notre championnat ainsi que d’ex-Diables rouges ont également changé d’air pour s’offrir une dernière pige dans les divisions inférieures, à l’image de Logan Bailly. Notamment passé par Genk, le Borussia Mönchengladbach et Mouscron, l’ex-portier des Diables a posé ses valises à l’UR Namur, en D2 Amateurs.

Qualifié de transfert de l’année 2020 en D1 Amateurs, l’arrivée de Jonathan Legear à Visé a également fait beaucoup parler. L’ancien du Standard et d’Anderlecht, qui souhaitait se rapprocher de sa famille, a signé pour un an et demi.

En P1 brabançonne, Waterloo a également signé un grand coup en rapatriant Cédric Fauré. Formé à Toulouse, le quarantenaire français a disputé 64 matches en Ligue 1 avant de passer par Charleroi et l’Antwerp.