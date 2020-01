Nendaka signe à Braine, Blindenbergh prolonge

Le RCS Brainois vient de renforcer son secteur offensif en s’attachant les services de Thierry Nendaka.

L’attaquant de 27 ans avait travaillé avec Thierry Blindenbergh à Wavre. Nendaka a déjà inscrit 9 buts cette saison pour le compte de Jette, leader de la Division 3A amateurs.

Par ailleurs, les dirigeants brainois ont également trouvé un accord avec Thierry Blindenbergh qui restera donc T1 des Jaune et Bleu la saison prochaine. L’intéressé a remis l’équipe sur une meilleure voie avec un bilan de 18 points sur 27, soit six victoire en neuf matches, ce qui a permis aux Brainois de remonter à la sixième du classement et de continuer à croire au tour final.