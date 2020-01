Hobart: Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck dans le dernier carré en double

Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck se sont qualifiées pour les demi-finales du double dames au tournoi WTA de Hobart, mercredi en Australie.

La paire belge a battu au 2e tour les Australiennes Lizette Cabrera et Samantha Stosur en deux sets 6-1, 7-6 (7/2) et 1h10 de jeu.

Flipkens et Van Uytvanck affronteront pour une place en finale soit le duo formé par la Néerlandaise Arantxa Rus et la Britannique Heather Watson, soit les Chinoises Shuai Peng et Shuai Zhang.

Kirsten Flipkens (WTA 79) et Alison Van Uytvanck (WTA 47) avaient toutes deux été sorties au 1er tour en simple.