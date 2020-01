Jupiler Pro League - Le Cercle pourra rester dans le stade actuel "en attendant une solution acceptable"

(Belga) Le Cercle de Bruges a rencontré la Ville de Bruges ce lundi après que son voisin du FC Bruges a dévoilé les plans d'un nouveau stade sur le site du Jan Breydel la semaine dernière. "Le Cercle a reçu les garanties qu'il pouvait rester sur le site actuel en attendant une solution acceptable", a expliqué la direction dans un communiqué ce mardi.

"La direction du CS Bruges a fait part de sa déception aux autorités de la Ville concernant la décision de construire un nouveau stade pour le FC Bruges sur le site du Jan Breydel. Le Cercle restera sur le site actuel jusqu'à ce qu'une solution alternative soit proposée, établie en accord avec la ville et avec des garanties pour le Cercle. Chaque solution discutée doit garantir un stade digne de nos supporters, une certitude sur les terrains d'entraînements et toutes les infrastructures nécessaires pour développer les jeunes talents. Mais aussi offrir des garanties pour la stabilité financière des Vert et Noir." Selon les plans du FC Bruges, la première solution serait un déménagement vers la chaussée de Blankenberge. "Nous sommes ouverts à toutes les propositions et nous analysons une solution complète (stade et complexe d'entraînement) sur le site de la chaussée de Blankenberge. Nous nous posons encore des questions sur la possible réalisation d'un stade et des terrains d'entraînement nécessaires. Ces questions et remarques seront soumises au conseil communal", conclut la formation brugeoise. (Belga)