TC Charleroi - Quatre ans de prison ferme pour l'incendie volontaire d'une maison

Le ministère public a requis mardi devant le tribunal correctionnel de Charleroi des peines de quatre ans de prison ferme à l'encontre de trois prévenus, poursuivis pour l'incendie volontaire d'une maison. L'un des prévenus reconnaît avoir bouté le feu à l'habitation de sa belle-soeur, pour se suicider. Le ministère public soupçonne pour sa part une possible fraude à l'assurance.

Durant la nuit du 28 au 29 juillet 2016, la maison de S.F., située chaussée de Charleroi à Montignies-sur-Sambre, a été victime d'un incendie. La maison, en travaux, a été détruite et la femme relogée. Rapidement, l'expertise réalisée a conclu à un acte criminel. Le feu a été bouté à l'aide d'un accélérant déversé à l'intérieur de l'habitation. Le beau-frère de S.F. reconnaît être l'auteur de l'incendie, expliquant avoir voulu mettre fin à ses jours à la suite d'une dispute avec sa femme. "Elle a remis en doute la paternité d'un de mes enfants. J'ai voulu en finir avec la vie", signale-t-il.

L'auteur a été fortement brûlé, son pronostic vital étant même engagé. L'homme âgé de 24 ans a passé plusieurs semaines au service des grands brûlés de l'IMTR de Loverval. Belfius, assureur de l'habitation, s'est constitué partie civile. En attendant une réponse pénale du tribunal correctionnel, la procédure d'indemnisation a été bloquée.

Le ministère public a requis une peine de minimum quatre ans de prison ferme contre l' auteur de l'incendie. Une peine de quatre ans de prison ferme a été sollicitée contre les deux autres prévenus, suspectés d'être de mèche avec lui dans le cadre d'une possible fraude à l'assurance.

Selon la substitute, plusieurs éléments et des témoignages anonymes confortent la thèse d'un complot organisé entre les trois prévenus. "On évoque une soirée et un conflit au restaurant mais ça ne ressort d'aucune audition au départ de l'enquête. Il y a quand même trois témoins anonymes qui confirment avoir entendu Kadri se vanter d'avoir allumé l'incendie pour toucher de l'argent."

Me Julie Marchand, à la défense de deux prévenus, plaide un acquittement. Me Nabil Khoulalene, conseil de l'auteur, sollicite un sursis total. Le jugement est attendu le 11 février prochain.