Cécile Djunga va quitter la présentation de la météo

Face à ses multiples activités sur scène et en télé, Cécile Djunga a dû faire un choix. Elle quittera la présentation de la météo à la RTBF à la fin du mois de janvier.

Une carrière est faite de choix, parfois difficiles. Vu son emploi du temps chargé, Cécile Djunga va devoir faire une croix sur la présentation des bulletins météo.

Elle présentera son dernier bulletin le vendredi 24 janvier prochain, indiquent nos confrères de Télépro. La jeune femme continue de tourner avec son spectacle Presque célèbre et elle vient de rejoindre l’émission C’est toujours pas sorcier sur France 4, en plus de Tattoo Cover qu’elle coanime sur TFX (et qui va bientôt être diffusé sur AB3, donc sur Auvio…). Elle a aussi été choisie pour présenter un futur talk culturel sur La Deux. Bref, elle a dû faire un choix. Vu le congé de maternité de Daniela Prepeliuc qui s’annonce, on risque de voir bientôt de nouvelles têtes à la météo de la RTBF. À moins que Marie-Pierre Mouligneau…