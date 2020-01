Vous aimez chanter? Participez au casting de «N’oubliez Pas Les Paroles!» à Bruxelles et Liège

Après «Les Z ‘Amours», c’est la célèbre émission de Nagui «N’oubliez Pas Les Paroles!» qui pose ses caméras en Belgique.

Vous aimez chanter? Que vous soyez dans votre salle de bain, au bureau ou dans votre voiture, vous êtes un véritable jukebox? Vous connaissez toutes les paroles de Céline Dion et vous savez que Patrick Bruel chante «même jour, même heure, mêmes pommes»? Et vous rêvez de participer à une émission télé et de vous en mettre plein les poches? Alors rendez-vous aux castings de la célèbre émission de Nagui «N’oubliez Pas Les Paroles!». L’équipe sera présente à Bruxelles et à Liège, ces 4 et 5 février.

Le karaoké du PAF

Pour les distraits, le principe de l’émission est de voir s’affronter des candidats en chanson. Depuis 12 ans, Nagui rassemble chaque soir des millions de téléspectateurs devant son karaoké géant. Un succès qui ne se tarit pas et qui pousse l’équipe de casting à se rendre régulièrement en France, Belgique et Suisse pour dénicher son prochain maestro.

Depuis son lancement, près de 200 Belges ont participé à l’émission. Notre compatriote, Renaud Vlies ,est d’ailleurs l’un des plus célèbres gagnants: il avait empoché 391 000 euros en 55 victoires.

Alors la Belgique, terre de casting pour la télévision? «Cela fait longtemps que nous nous rendons en Belgique pour l’émission. Les candidats belges sont solaires, ils ont un humour propre et ils sont capables de s’adapter à n’importe quelle émission.» nous explique Anthony Pinto, directeur de casting de l’émission. «Nous nous rendons en Belgique trois à quatre fois par an et les Belges répondent d’ailleurs toujours présents en masse. Lors d’une audition en Belgique, on reçoit environ 1200 appels et même s’il n’y a pas de quota, je dirai que 150 sont sélectionnés pour participer au casting.»

Quel profil?

Jeune, vieux, ouvrier, cadre, homme, femme? Il n’y a pas de profil type pour participer à l’émission. «On ne recherche pas des candidats avec un accent ou une caractéristique type. Que du contraire, nous voulons être au plus proche de la réalité. Nous voulons que nos candidats ressemblent à notre public et inversement. Nous cherchons avant tout certaines qualités et la plus importante est sans aucun doute liée à la personnalité. Il faut que le candidat soit naturel et bienveillant. Et puis bien évidemment, il faut qu’il connaisse les paroles d’un maximum de chansons et qu’il chante juste c’est très important.

Nagui aura-t-il son mot à dire? «Il ne fait pas partie du processus de sélection. Donc non, il ne sera pas présent lors des auditions. C’est volontaire. Cela lui permet de découvrir plus naturellement les candidats lors de l’enregistrement de l’émission.»

Alors convaincu? On vous explique comment s’inscrire car avant d’accéder au plateau de Nagui il vous faudra passer par les sélections.

Comment s’inscrire?

Pour la première étape, l’équipe vous demandera de chanter par téléphone pour entendre votre voix. Ici, les casteurs feront une sélection sur base de la justesse. Si l’étape est réussie, les heureux élus seront convoqués au casting. Pour la petite histoire, le lieu exact ne sera donné qu’aux candidats ayant passé la sélection par téléphone.

Ensuite le jour du casting, 3 étapes éliminatoires départageront les candidats: un test de paroles à l’écrit, une chanson interprétée devant les autres candidats et une vidéo de présentation et de chant.

Vous serez testé tant sur vos connaissances en paroles de chansons françaises et la justesse de votre voix. Comptez une demi-journée pour cette étape.

Au bout de la sélection, c’est peut-être le plateau de «N’Oubliez Pas les Paroles!» et Nagui qui vous attendent. Les premiers tournages sont prévus fin février pur une diffusion mi-mars.

Alors pour franchir le pas, il suffit d’appeler le 01 49 17 84 20 ou de se rendre sur le site internet et sur la page Facebook « Casting N’Oubliez Pas Les Paroles ».