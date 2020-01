Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 15 janvier

La fillette du Magicien d’Oz, des gamins amoureux, une malédiction, des mafieux qui sifflent, des footballeuses et des smartphones: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 15 janvier. Les critiques de L’Avenir vous disent ce qu’il faut en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Judy

Biopic de Rupert Goold. Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley et Finn Wittrock. Durée: 1 h 58.

Ce que ça raconte

L’icône du Magicien d’Oz, en fin de carrière, se remémore son enfance prise au piège des studios de cinéma.

Ce qu’on en pense

Le destin tragique de l’enfant star dont on a brûlé les ailes en la contrôlant. Un biopic bien torché.

Adoration

Thriller de Fabrice Du Welz. Avec Thomas Gioria, Fantine Harduin et Benoît Poelvoorde. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Paul, jeune garçon introverti, tombe amoureux de Gloria, une patiente de la clinique psychiatrique où travaille sa mère. Ensemble, ils décident de fuir le monde des adultes et de partir à l’aventure…

Ce qu’on en pense

Après Calvaire et Alleluia, le Belge Fabrice du Welz clôt sa trilogie ardennaise faite de boue, de sang, et d’amour(s) dévorant (es). Un film convaincant sur la forme soignée et l’esthétique bucolique, mais décevant sur le fond, l’absence de profondeur psychologique rendant difficile l’accès aux émotions.

Selfie

Comédie de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi et Tristan Aurouet. Avec Manu Payet et Blanche Gardin. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Dans une époque très proche de la nôtre, des smartphones ont envahi la vie des honnêtes gens. Attendez, en fait, c’est 2020.

Ce qu’on en pense

Les sketchs sont légèrement inégaux mais ils tapent juste où il faut. Une comédie délicieusement cynique.

Une belle équipe

Comédie de Mohamed Hamidi. Avec Kad Merad, Céline Sallette, Sabrina Ouazani. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Suite à une bagarre qui met toute une équipe de foot de province sur la touche, l’entraîneur décide de remplacer ses joueurs par les femmes du village.

Ce qu’on en pense

Le feel-good movie de la rentrée!

The Grudge

Film d’épouvante de Nicolas Pesce. Avec Andrea Riseborough et Demian Bichir. Durée: 1 h 34.

Ce que ça raconte

Une maison maudite par un fantôme condamne tous ceux qui y entrent à une mort violente.

Ce qu’on en pense

Un nouveau remake inutile avec un beau casting qui essaye de le sauver… en vain.

Les siffleurs

Thriller de Corneliu Porumboiu. Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon et Rodica Lazar. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Aux Canaries, le film suit les alliances et coups fourrés d’un détective ripou de Bucarest qui va apprendre une langue sifflée de la région pour se sauver de la mafia.

Ce qu’on en pense

Les adeptes de Corneliu Porumboiu, seront surpris. Le cinéaste offre un James Bond postmoderne. De ses habituels films d’auteur qui dissèquent en détail la Roumanie, il passe au polar international!

