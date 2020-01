Ernesto Valverde fait ses adieux aux supporters du FC Barcelone

Ernesto Valverde a fait des adieux personnalisés aux supporters du FC Barcelone par un message sur le site du club catalan mardi. Le technicien espagnol a été licencié lundi soir après deux ans et demi à la tête du club.

«Pendant cette période, j’ai eu des moments très heureux en célébrant des victoires et des titres, mais aussi des moments difficiles et durs», a précisé Valverde. «Je veux avant tout souligner mon expérience avec les fans et leur affection que j’aie ressentie durant ma période comme entraîneur.»

?? A goodbye letter from Ernesto Valverde: ‘My time as manager of FC Barcelona has come to an end...’