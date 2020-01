La SNCB recherche 1.800 nouveaux collaborateurs pour cette année

La SNCB recrutera plus de 1.800 nouveaux collaborateurs en 2020, a annoncé l’entreprise ferroviaire mardi par communiqué. L’an dernier, 1.900 personnes ont été engagées pour la SNCB et HR Rail.

Afin de pourvoir tous ces postes, la SNCB et HR Rail (l’employeur juridique du personnel des chemins de fer) organiseront des campagnes de recrutement pour les différents métiers sur l’ensemble du pays.

Il s’agit de recruter de nombreux collègues pour des emplois spécifiques à un secteur, pour lesquels il n’existe aucune filière de formation scolaire, tels que les accompagnateurs ou les conducteurs de train, souligne la SNCB.

La société des chemins de fer est à la recherche de collaborateurs pour les métiers classiques du train, tels les quelque 470 conducteurs et 240 accompagnateurs de train et (sous-)chefs de gare. Elle est également continuellement en quête d’architectes, techniciens (400), auditeurs internes, acheteurs, comptables, conseillers en prévention, spécialistes en communication ou en marketing.

Afin de privilégier le recrutement de proximité, HR Rail et la SNCB organisent des campagnes de recrutement de techniciens à Anvers, Malines, Melle, Ostende et Salzinnes. Des Job Days pour les conducteurs de train auront lieu à Arlon et à Bruxelles en février, tandis que le «Job Train» traversera le pays le 21 mars.